Polisi New York Menembak 84 Kali, Meleset 83 Kali

TEMPO.CO, New York - Peristiwa memalukan dialami New York Police Department. Korps polisi yang terkenal karena sering diangkat di layar lebar dan televisi itu ternyata tidak mahir menembak.



Dalam sebuah upaya penangkapan tersangka pembunuhan, terjadi baku tembak. Setelah dihitung, dari 84 peluru yang dilontarkan aparat, hanya satu yang mengenai tersangka.



Tersangka Jerrol Harris, 27 tahun, berusaha kabur setelah diduga merampok kemudian menembak lengan korbannya pada Jumat pekan lalu.



Saat dikenali polisi, Harris mulai menembaki polisi. "Dia menembaki kami, dan dia membalas," kata Deputi Komisioner New York Police Department Stephen Davis kepada media. "Dia lalu tertembak."



Insiden di Bushwick, Brooklyn, New York, Amerika Serikat, itu terjadi sekitar pukul 01.15.



Korban, Leon Faison, 52 tahun, yang mendapati Harris di belakang mobilnya, berusaha mencuri barang-barang di dalamnya. Ketahuan, Harris pun menembak Faison.



Dalam keadaan terluka, Faison berhasil memberi tahu polisi di jalan itu. Ketika diburu, Harris melepaskan tembakan ke arah polisi dengan pistol 40 Taurus Millennium.



Enam polisi membalas tembakan tapi tidak mengenai tersangka. Barulah pada tembakan ke-84, Harris berhasil dilumpuhkan.



Kepada media, Davis menuturkan orang-orangnya menembak balik ke arah Harris sebanyak 52 kali. Tapi semuanya meleset. Sebaliknya, sebutir peluru yang ditembakkan Harris berhasil menembus sebuah mobil polisi. Masing-masing polisi menembakkan 16 butir peluru ke arah tersangka.



Harris pernah ditahan 12 kali sebelum kejadian tersebut, termasuk karena merampok dan memiliki senjata api.



Dia ditahan tanpa jaminan pada Sabtu lalu dan dalam pengawasan ketat agar tidak bunuh diri. Meskipun telah menembak sebanyak 84 kali dan sebagian besar meleset, Davis menyatakan polisi telah mengambil tindakan tepat.



GLOBAL TIMES| ABC NEWS | YON DEMA