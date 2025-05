Politikus Amerika Serikat Didakwa Ingin Ledakkan Masjid

TEMPO.CO, New York - Bekas kandidat anggota Kongres dari Tennessee, Amerika Serikat, dilaporkan terancam hukuman 5 tahun penjara karena berencana membakar masjid di utara Kota New York dan menggunakan senjata terhadap siapa pun yang mencoba menghentikannya. Demikian menurut dokumen pengadilan.



Dilansir laman Daily Mail, Departemen Kehakiman menyatakan, Selasa, 7 Juli 2015, pelaku bernama Robert R. Doggart, 63 tahun, dari Sequatchie County, dekat Chattanooga, didakwa dewan juri federal di Knoxville. Ia sebelumnya mengaku bersalah pada 29 April di Pengadilan Distrik AS di Knoxville, Tennessee.



Dakwaan itu menyebutkan Doggart mencoba untuk "meminta, memerintahkan, menginduksi, dan berusaha membujuk seseorang untuk membakar sebuah masjid di Islamberg, sebuah komunitas mandiri yang dikenal dengan sebutan Hancock di New York, yang terutama dihuni umat Islam.



Dia dikatakan sempat juga mem-posting sebuah kalimat di Facebook yang merujuk pada sasarannya, "harus benar-benar hancur dalam rangka untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang Amerika," demikian bunyi dokumen pengadilan.



Jaksa mengklaim Doggart berbicara dengan seorang sumber rahasia dan dengan beberapa orang lain lewat telepon seluler yang disadap oleh Biro Investigasi Federal atau FBI. Ia mengatakan ingin mengebom beberapa bangunan, termasuk masjid, sekolah, dan kantin.



Doggart ditangkap pertengahan April dan mengaku bersalah. Saat itu ia dibebaskan dengan jaminan US$ 30 ribu atau sekitar Rp 400 juta dan harus menghadapi hukuman 5 tahun penjara. Namun kasus itu ditunda hingga 29 Juni ketika hakim federal mengatakan jaksa dan pengacara harus membuktikan bahwa Doggart melakukan “ancaman yang nyata”.



DAILYMAIL | MECHOS DE LAROCHA