TEMPO.CO, New York - Presiden Iran Hassan Rowhani mengatakan negaranya siap membangun demokrasi di Suriah dan Yaman. Iran juga mengutuk berkembangnya terorisme di Timur Tengah atas prakarsa Amerika Serikat.



Kesiapan itu disampaikan Rowhani di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Senin, 28 September 2015. "Kami siap melenyapkan terorisme dan membangun jalan untuk demokrasi," ucap Rowhani. "Sebagaimana kami membantu membangun demokrasi di Irak dan Afganistan, termasuk di Suriah dan Yaman."



Pada kesempatan itu, Rowhani mengecam krisis di Timur Tengah, pendudukan Afganistan, dan Irak yang diprakarsai AS, termasuk dukungan Washington terhadap Israel melawan rakyat Palestina.



Pada kesempatan terpisah, kantor berita Iran, IRNA, dalam laporannya, Senin, 28 September 2015, menuturkan Rowhani akan mempersingkat kunjungannya di New York dan kembali ke Teheran untuk menghadiri pemakaman anggota jamaah haji Iran yang meninggal dalam tragedi di Arab Saudi.



"Beberapa pertemuan dan program yang telah dijadwalkan akan dibatalkan, dan beliau akan kembali ke Iran pada Ahad petang," tulis IRNA, mengutip keterangan pejabat senior di kantor kepresidenan.



Sebelumnya, Rowhani mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa dia siap mendiskusikan sebuah rencana aksi pascaperang Suriah setelah ISIS dikalahkan.



Iran dan Rusia adalah sekutu Assad dalam perang hingga saat ini. Hal itu mendorong PBB melakukan upaya politik guna menyelesaikan konflik di Suriah. Teheran telah memberikan bantuan keuangan dan dukungan militer kepada rezim Damaskus serta mengirimkan penasihat militer ke Suriah.



ARAB NEWS | CHOIRUL AMINUDDIN