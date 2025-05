Pria Ini Menjadi Satu-satunya Penumpang Pesawat

TEMPO.CO , New York: Gara-gara penundaan jadwal penerbangan, Chris O'Leary mendapat pengalaman langka. Ia serasa terbang dengan pesawat pribadi karena menjadi satu-satunya orang di pesawat saat terbang bersama Delta Airlines.



Pria asal Brooklyn, New York, Amerika Serikat, itu memesan tiket Delta Airlines dari Cleveland menuju New York. Penerbangan yang seharusnya pukul 7.15 pagi itu ditunda menjadi pukul 9.39 pagi. O’Leary memutuskan tetap memilih penerbangan itu.



“Luar biasa menyenangkan,” kata O’Leary. “Tak ada tangisan bayi, tidak ada suara musik yang keras, atau membaringkan kursi berlebihan, atau mengambil sepatu.”



O’Leary sempat ber-selfie ria dan mem-posting beberapa kicauan di akun Twitter-nya sebelum terbang. Dalam sebuah tweet, ia berfoto seorang diri di pesawat yang seharusnya mengangkut 76 penumpang tersebut. Untungnya, pesawat itu memang tetap harus terbang karena dijadwalkan membawa penumpang dari New York.



Tapi O’Leary batal menjadi satu-satunya penumpang. Pesawat akhirnya mengangkut satu penumpang lain. “Dia benar-benar menikmati kursi kosong dan langsung tidur,” kata O’Leary.



