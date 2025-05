TEMPO.CO, Jakarta: Guinness Book of World Records mencatat Fred Finn, 74 tahun, sebagai traveler yang paling sering naik pesawat di dunia. Saking seringnya naik pesawat, Finn mendapat gelar most air miles flown by a person.



Dalam rekor yang tercatat tahun 2003, Finn tercatat telah menempuh jarak 22.370.000 km dengan menggunakan pesawat dan telah mengunjungi 150 negara.



"Saya pulang-pergi ketika saya tinggal di New York melintasi Atlantik setiap pekan selama sekitar empat tahun," pria asal Inggris itu menceritakan. "Pada akhirnya Concorde keluar, dan saya mengambil penerbangan pertama dari Washington, yang berarti saya bisa sampai di Nairobi atau Singapura pada hari yang sama dan melakukan perjalanan yang sama dalam sembilan jam, bukan 18."



Dulu, pengusaha internasional ini memiliki "tiga paspor yang terikat satu sama lain," semua dengan perangko visa yang valid. Namun hari ini ia hanya membawa paspor AS dan Inggris-dan sering kali meminta untuk melepaskan perangko untuk menghemat ruang.



Selain itu, Finn mengaku sebagai "penulis nomor satu di TripAdvisor," dengan "kira-kira 43.000 follower." Berkontribusi untuk situs web wisata adalah cara baginya untuk memanfaatkan pengalaman yang luas dalam menemukan negara baru, sesuatu yang ia anggap menjadi prioritas dalam semua perjalanannya.



HUFFINGTON POST | WINONA AMANDA



