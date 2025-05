Pria Ini Selfie dengan 5.000 Selebritas

TEMPO.CO, London - Jeremiah Oresky punya hobi unik, yaitu berfoto bareng selebritas. Selama 20 tahun, ia sudah berfoto bersama 5.000 selebritas. Pria 34 tahun itu pernah berfoto dengan pemeran Harry Potter, Daniel Radcliffe; Will Smith; Keanu Reeves; Sylvester Stalone; Martin Freeman; Emma Stone; will.i.am; Gwen Stefani; dan Sting.



Pria asal Baltimore, Maryland, Amerika Serikat, tersebut mulai berburu selebritas pada 1994, ketika ia bertemu dengan aktor John de Lancie yang bermain di film Star Trek: The Next Generation. “Saya mulai dengan mengumpulkan tanda tangan pada 1994, dan setelah itu berfoto mulai 2005,” katanya.



Hobinya ini memang tidak murah karena ia harus menghabiskan sedikitnya US$ 8.000 setiap tahun untuk berkeliling Amerika. Ia mengaku harus melakukan dua pekerjaan agar bisa mendapatkan uang untuk membayar biaya perjalanan. “Dua orang paling ramah yang saya temui adalah Robin Williams dan Chris Pratt,” katanya. “Yang kurang ramah Jennifer Lawrence, Sean Penn, dan Edward Norton.”



Jeremiah mengatakan ia masih punya target. “Saya masih ingin bertemu dengan Johnny Depp. Saya tak akan berhenti sebelum bertemu dengan dia.”



DAILYMAIL | RAJU FEBRIAN