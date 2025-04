Pria Ini Tewas Ditikam Pacar Saat Cekcok Soal Masak Makan Malam

TEMPO.CO, New Delhi - Seorang pria tewas ditikam pacarnya setelah keduanya terlibat percekcokan tentang siapa yang harus memasak untuk makan malam.



Peristiwa tragis ini terjadi di Uttam Nagar pada Sabtu malam, saat Elvi Ujumma, 28, menikam kekasihnya, Eezu, 30, hingga tewas. Keduanya merupakan warga negara Nigeria yang tengah bekerja di India.



Menurut polisi, Ujumma mengajak Eezu menginap di rumahnya di satu sore. Kemudian, terjadi cekcok mengenai siapa yang seharusnya menyajikan makan malam. Ujumma mengklaim Eezu memukulnya terlebih dahulu.



Untuk menakut-nakuti kekasihnya, Ujumma mengambil pisau dari dapur dan melarang Eezu menyentuhnya. Saat Eezu mencoba memukulnya lagi, dia menikam kekasihnya beberapa kali lalu bersembunyi di ruangan yang terkunci.



Kira-kira setengah jam kemudian, Ujumma keluar dan ketakutan melihat kekasihnya sekarat. Prihatin dengan melihat situasi Eezu, dia meminta teman-temannya membawa Eezu ke rumah sakit. Namun, korban meninggal saat tiba di rumah sakit.



Mendengar kabar kematian kekasihnya, Ujumma pulang dan mengunci dirinya di dalam ruangan. Polisi tiba di rumahnya dan membuka pintu secara paksa sebelum menangkap wanita tersebut. Ia didakwa melakukan pembunuhan.



Menurut Vijay, Ujumma tinggal di sana selama tiga bulan. Pacarnya sering mengunjunginya."Tapi saya belum pernah mendengar keluhan tentang mereka," kata Vijay, pemilik rumah yang disewa Ujumma.



Prabhjot, seorang tetangga mengatakan, pada hari kejadian ia mendengar mereka bertengkar dengan keras. Padahal selama ini dirinya tidak pernah mendengar pasangan itu bertengkar.



"Pria itu selalu datang ke rumah, tapi saya tidak pernah mendengar mereka bertengkar seperti itu. Lalu, saya melihat wanita dan teman-temannya memncari kendaraan dan membawa pria itu ke rumah sakit. Dia berdarah parah, "katanya, seperti yang dilansir Times of India pada 21 Agustus 2017.



TIMES OF INDIA|INDIA TIMES|YON DEMA