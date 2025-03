Profil James Boasberg, Hakim yang Memblokir Keputusan Donald Trump tentang Imigrasi

PEMERINTAH Donald Trump dengan segala keputusan kontroversialnya kini menghadap kekuatan sistem peradilan Amerika Serikat. Perseteruan antara eksekutif dan legislatif AS yang terbaru adalah pemblokiran pemerintahan Trump untuk menggunakan kekuatan masa perang untuk mendeportasi para migran telah menangani kasus-kasus dengan risiko tinggi yang melibatkan isu-isu keamanan dan politik yang sensitif, Reuters melaporkan.

Hakim Distrik AS James Boasberg , yang ditunjuk oleh mantan Presiden Barack Obama dari Partai Demokrat, adalah pemain utama dalam konflik yang sedang berlangsung antara Gedung Putih dan sistem peradilan AS, yang menangani lusinan kasus yang menentang tindakan pemerintahan Trump.

Boasberg, yang juga dikenal sebagai "Jeb," telah menjadi hakim ketua Pengadilan Distrik Federal District of Columbia sejak 2023, menurut biografi pengadilannya. Pria asal Washington ini menerima gelar B.A. dalam bidang sejarah dari Yale College, tempat ia juga bermain bola basket, pada 1985. Ia kemudian menerima gelar M.St. dalam bidang Sejarah Eropa Modern dari Universitas Oxford pada 1986 dan gelar J.D. dari Yale Law School pada 1990.

Boasberg menjabat sebagai panitera di Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Kesembilan, setelah itu ia menjadi rekan litigasi di San Francisco dan kemudian di Washington. Pada 1996, ia bergabung dengan Kantor Pengacara A.S. untuk Distrik Columbia sebagai asisten Jaksa AS, di mana ia bertugas selama lebih dari lima tahun dan berspesialisasi dalam penuntutan pembunuhan.