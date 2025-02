Profil Kash Patel, Bos Baru FBI yang Kontroversial

Kash Patel lahir dari orang tua Gujarat di Garden City, New York, pada 25 Februari 1980. Ia melanjutkan pendidikannya di University of Richmond dan kemudian meraih gelar Juris Doctor dari Fakultas Hukum Universitas Pace.

Lahir dan dibesarkan di AS, Patel sering berbicara tentang warisan India-nya dan bagaimana warisan tersebut membentuk nilai-nilai dan kariernya.

Selama ini, Patel bertanggung jawab atas misi yang bekerja untuk "menghabisi ISIS dan kepemimpinan Al-Qaeda seperti al-Baghdadi dan Qasem al-Rimi, serta pemulangan sejumlah sandera Amerika dengan selamat," kata Departemen Pertahanan AS.

Anggota Partai Demokrat di Komite Kehakiman Senat AS, Dick Durbin, pekan lalu menuduh Patel mendalangi pemecatan para pejabat FBI dari luar, dengan mengutip informasi dari para pelapor.

Tetapi dia telah berulang kali dihadapkan dengan kata-katanya sendiri, dari berbagai penampilan di podcast dan buku-buku yang dia tulis. Patel, misalnya, telah menyebarkan teori konspirasi bahwa FBI merencanakan serangan terhadap Gedung Kongres AS pada 6 Januari 2021, sebagai operasi "bendera palsu" untuk memojokkan para pendukung Trump.

Dalam sebuah wawancara pada September di acara The Shawn Ryan Show, Patel juga mengancam akan "menutup" markas besar FBI di Washington, DC, dan mengubahnya menjadi "museum untuk deep state".

Patel bahkan telah menulis sebuah buku anak-anak, The Plot Against the King, yang menggambarkan Trump sebagai seorang raja yang dikepung oleh tokoh-tokoh antagonis yang mirip Hillary Clinton dan Kamala Harris, pesaingnya dari Partai Demokrat dalam pemilihan presiden 2016 dan 2024.