TEMPO.CO, Jakarta - Qatar melarang penayangan film The Danish Girl yang mengisahkan seniman transgender Denmark setelah ditayangkan selama akhir pekan di beberapa negara di Timur Tengah.



"Kami menginformasikan bahwa kami telah membicarakan dengan departemen terkait dan telah memutuskan melarang penayangan film The Danish Girl," kata Menteri Kebudayaan Qatar Hamad bin Abdulaziz Al Kuwari lewat akun Twitter-nya, seperti dilansir CNN pada Selasa, 12 Januari 2016.



Pihak berwenang tidak menjelaskan secara rinci alasan pelarangan tersebut. Namun Qatar sendiri merupakan negara Islam yang konservatif.



Film bergenre fiksi ini menceritakan kisah kehidupan seniman Denmark, Lili Elbe dan Gerda Wegener. Lili, yang diperankan Eddie Redmayne, menjadi pria pertama yang menjalani operasi ganti kelamin.



Film besutan Tom Hooper ini juga mendapat review yang positif dan masuk nomine beberapa penghargaan, seperti BAFTA dan Golden Globe. Eddie Redmayne masuk nomine aktor terbaik, sementara Alicia Vikander di kategori aktris terbaik.



Adapun ajang Piala Oscar sendiri akan diumumkan pada Kamis pekan ini. Menilai dari keberhasilan sebelumnya, tampaknya film The Danish Girl akan masuk beberapa nomine di Oscar.



CNN | FRISKI RIANA