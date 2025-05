Ratu Inggris Rayakan Ulang Tahun Ke-90

TEMPO.CO, London - Ratu Elizabeth tengah berada di Katedral St. Paul untuk merayakan syukur atas ulang tahunnya yang ke-90. Dia tiba pada Jumat, 10 Juni 2016, bersama Pangeran Philip.



Terlihat anggota keluarga Kerajaan Inggris dan tokoh-tokoh senior pemerintah, termasuk Perdana Menteri David Cameron dan mantan perdana menteri Tony Blair, sebagaimana dikutip dari laman ITV, berada di antara mereka yang hadir.



Duke of York dan putrinya Putri Beatrice dan Putri Eugenie juga hadir. Sedangkan Duchess of Cambridge memukau banyak orang dalam tampilan gaun karya Catherine Walker dan topi karya Jane Taylor.



Earl dan Countess of Wessex hadir bersama anak-anak mereka, Viscount Severn dan Lady Louise Mountbatten-Windsor, dengan Sophie mengenakan gaun mantel karya Suzannah dan topi Jane Taylor.



Ratusan rakyat Inggris tampak berkumpul. Banyak yang berdiri di sekitar katedral terkenal itu sambil bersorak-sorai ketika mereka melihat keluarga kerajaan hadir di sana.



Upacara dikatakan akan dilengkapi dengan khotbah Uskup Agung Canterbury, serta doa-doa yang diucapkan oleh seorang janda Welsh 90 tahun—yang lahir pada hari yang sama dengan Ratu.



Ratu sesungguhnya genap berusia 90 tahun pada 21 April, tapi dia secara tradisional memiliki dua hari ulang tahun dan ulang tahun resminya akan ditandai dengan upacara Trooping the Colour.



