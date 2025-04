Reaksi Israel atas Kabar Wafatnya Paus Fransiskus

Dalam bukunya yang terbit pada tahun 2024, Hope Never Disappoints: Pilgrims Toward a Better World, Paus Fransiskus secara kontroversial menyatakan bahwa serangan Israel ke Gaza bisa jadi merupakan genosida dan menyerukan penyelidikan atas tuduhan ini. Hal ini mendorong kementerian luar negeri Israel untuk memanggil diplomat tertinggi Vatikan pada bulan Desember, menyusul tuduhan "kekejaman" Israel di Gaza oleh Paus.