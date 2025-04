Reaksi Pemimpin Dunia terhadap Tarif Impor AS

Presiden Donald Trump pada Rabu, 2 April 2025, mengumumkan akan memberlakukan tarif impor AS yang baru. Trump akan mengenakan tarif dasar 10 persen untuk impor, dengan pungutan timbal balik yang lebih berat untuk barang-barang dari beberapa negara, telah membuat para pemimpin dunia terguncang, Axios melaporkan.

Tarif resiprokal ini akan berdampak pada puluhan negara, termasuk beberapa mitra dagang terbesar AS. Impor dari Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan akan dikenakan tarif 20 persen atau lebih tinggi.

Ada banyak pertanyaan mengenai tarif Trump, yang menghantam sekutu dekatnya, Israel, dengan tarif resiprokal sebesar 17 persen. Sementara itu, Iran yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan AS malah lolos dengan tarif 10 persen yang relatif rendah, Al Jazeera melaporkan.

Alasannya tampaknya adalah bahwa putaran terakhir tarif "Hari Pembebasan" dihitung berdasarkan defisit perdagangan mereka dengan AS dan ekspor yang dikirim ke AS, daripada faktor-faktor lain yang meringankan seperti hubungan diplomatik atau keadaan ekonomi mereka secara keseluruhan.

Israel mengatakan pada awal minggu ini bahwa mereka akan menghapus semua bea impor yang tersisa untuk produk-produk AS, tetapi masih belum jelas apakah AS akan mempertimbangkannya. Kedua negara memiliki perjanjian perdagangan bebas, tetapi masih ada beberapa bea masuk untuk produk-produk pertanian AS dan beberapa ekspor lainnya.