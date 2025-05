Remaja Thailand Suka Pakai Kondom Kegedean

TEMPO.CO, Bangkok: Kementerian Kesehatan Thailand cemas karena para remaja negeri itu suka memakai kondom yang ukurannya lebih besar dari penisnya agar tak ditertawakan oleh teman-temannya. Hal ini, kata Kementerian, akan mendukung penyebaran penyakit kelamin.



Somchaichote Piyawatchwela, juru bicara Kementerian, mengatakan pada akhir pekan lalu bahwa kondom yang kebesaran akan "meleset saat beraksi" dan gagal untuk mencegah kehamilan serta menyebarkan penyakit.



Biro Epidemologi Thailand menyebutkan, penyebaran penyakit kelamin di kalangan remaja rata-rata naik, dari 7,53 per 100.000 penduduk pada 2005 menjadi 34,5 per 100.000 penduduk saat ini.



Kementerian Kesehatan telah menghabiskan US$ 1,95 juta untuk menyebarkan 43 juta kondom gratis tahun ini.



