TEMPO.CO, Victoria — Lebih dari 2.600 warga Amerika Serikat mendonasikan uangnya hanya sembilan jam setelah sebuah masjid di Texas terbakar.



Seperti dilansir Anadolu, Ahad, 29 Januari 2017, sebuah kampanye di laman Gofundme.com untuk membiayai pembangunan kembali Islamic Center di Kota Victoria, Texas, diserbu para donator hanya sembilan jam setelah insiden terjadi.



Dari target US$ 450 ribu, ribuan donatur itu berhasil mengumpulkan sekitar US$ 119.670.



Cody Cluff, yang mendonasikan US$ 27 untuk kampanye ini menulis, “Banyak warga Amerika bersimpati kepada umat muslim. Anda adalah bagian dari komunitas dan saya prihatin atas kebencian yang ditujukan kepada kalian. Semoga Anda diberkahi keberanian, kekuatan, dan kedamaian.”



Adapun Betsy Brune menulis, "Kami turut prihatin dengan kebakaran masjid ini. Kami akan berdiri bersama warga Amerika yang ingin hidup dan berdoa seperti yang mereka inginkan. Ini adalah tujuan negara didirikan.”



Manajemen masjid menyambut gembira banjirnya dukungan dan donasi bagi kompleks tersebut.



"Dukungan dari warga Victoria dan seluruh warga Amerika sangat fenomenal. Kami akan membangun kembali, dengan CINTA,” demikian pernyataan akun Facebook Victoria Islamic Center yang menampilkan foto kompleks masjid yang dibangun pada 2000 itu dalam kondisi hangus terbakar.



Kepolisian di Kota Victoria, Texas, Amerika, dibantu aparat federal seperti FBI, menyelidiki pembakaran masjid yang terjadi pada Sabtu dinihari waktu setempat.



Kebakaran yang belum diketahui penyebabnya ini terjadi pukul 02.00 waktu setempat, hanya beberapa jam setelah Presiden Donald Trump meneken surat perintah melarang pengungsi dan warga dari tujuh negara muslim masuk ke Amerika.



Sepekan sebelum terbakar, masjid ini dirampok sehingga sejumlah peralatan elektronik termasuk laptop diambil dari masjid itu. Harian lokal juga melaporkan, pada 2013, seorang pria ditangkap karena menulis H8, atau “Kebencian” pada dinding muka masjid.



Ini merupakan masjid kedua yang terbakar di Texas. Pada 7 Januari lalu, sebuah masjid di dekat Danau Travis, Kota Austin, juga hangus terbakar.



ANADOLU | VOCTORIA ADVOCATE | SITA PLANASARI AQUADINI



