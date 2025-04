Rohingya: Wawancara Shunlei Tokoh Muda Myanmar

Untuk membawa perdamaian dan harmoni di Myanmar, apakah Anda memiliki gagasan?

Mengorganisir Under 30 Dialogue for #NewMyanmar dengan judul “Raising Youth Voices Over Rakhine Issue” lalu mengundang pemuda dari berbagai latar belakang. Kami datang dengan berbagai macam rekomendasi termasuk dengan segera memberikan informasi dan akses yang terbuka pada media. Dan, menerapkan secara penuh rekomendasi dari Kofi Annan yang diadopsi dari rekomendasi Komisi Wakil Presiden U Myint Swe dengan keterlibatan dua pihak. Rekomendasi telah siap untuk diambil alih pemerintah, dan pemberontakan pecah pada 25 Agustus. Kami juga memperhatikan keadilan bagi pemulangan pengungsi di Bangladesh. Kami berharap Pemerintah Myanmar dan komunitas internasional mulai berpikir untuk mendukung dan secara teknis mendampingi dalam memfasilitasi kesehatan dan kesejahteraan pengungsi di Rakhine