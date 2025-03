Rusia Ajukan Daftar Tuntutan ke AS untuk Akhiri Perang dengan Ukraina

TEMPO.CO , Jakarta - Rusia telah mengajukan daftar tuntutan kepada Amerika Serikat guna mengakhiri perang dengan Ukraina . Menurut dua sumber Reuters, daftar tuntutan Rusia itu sudah dibicarakan dengan pejabat AS dalam percakapan langsung dan virtual selama tiga pekan terakhir.

Dua sumber itu menggambarkan Rusia mengajukan banyak persyaratan ke AS. Daftar kepada AS itu serupa dengan yang diajukan ke Ukraina dan NATO.

Persyaratan awal tersebut termasuk Ukraina tidak bergabung dengan NATO, tidak ada pengerahan tentara bayaran di Ukraina dan pengakuan internasional atas klaim Presiden Vladimir Putin bahwa Krimea serta empat provinsi adalah milik Rusia. Rusia, dalam beberapa tahun terakhir, juga menuntut AS dan NATO mengatasi penyebab perang, termasuk perluasan NATO ke arah timur.

Presiden AS Donald Trump sedang menunggu kabar dari Putin ihwal apakah dia setuju soal gencatan senjata selama 30 hari dengan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Selasa telah menyatakan menerima proposal yang diajukan AS itu sebagai langkah pertama menuju perundingan damai.

Beberapa pejabat, anggota parlemen dan pakar AS khawatir bahwa Putin, akan menggunakan gencatan senjata untuk memecah belah AS, Ukraina dan Eropa serta merusak perundingan apa pun. Kedutaan Besar Rusia di Washington dan Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Di Kyiv, Zelensky memuji pertemuan minggu ini di Arab Saudi antara pejabat AS dan Ukraina. Menurut Zelensky, perundingan tersebut konstruktif. Ia mengatakan potensi gencatan senjata selama 30 hari dengan Rusia dapat digunakan untuk menyelesaikan perang.

Moskow telah mengajukan banyak tuntutan yang sama selama dua dekade terakhir, beberapa di antaranya masuk ke dalam negosiasi formal dengan AS dan Eropa. Baru-baru ini, Moskow membahasnya dengan pemerintahan Joe Biden dalam serangkaian pertemuan pada akhir 2021 hingga awal 2022. saat itu puluhan ribu tentara Rusia berjaga di perbatasan Ukraina, menunggu perintah untuk menyerang.

Tuntutan mereka termasuk yang akan membatasi operasi militer AS dan NATO dari Eropa Timur hingga Asia Tengah.



Meskipun menolak beberapa persyaratan, pemerintahan Biden berupaya mencegah invasi dengan melibatkan Rusia pada beberapa persyaratan, menurut dokumen pemerintah AS dan beberapa mantan pejabat AS. Upaya itu gagal dan Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022.



