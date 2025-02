Rusia Bebaskan Tahanan asal Amerika Serikat sebelum Pertemuan Tim Putin Trump

TEMPO.CO, Jakarta - Rusia membebaskan warga Amerika Serikat yang ditahan atas tuduhan narkoba pada Senin. Seperti dilaporkan The New York Times dan dikutip Reuters pada Selasa 18 Februari 2025, langkah ini diakui Kremlin sebagai isyarat niat baik menjelang pembicaraan antara tim Putin Trump yang diwakili pejabat senior Rusia dan AS di Arab Saudi.