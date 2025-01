Rusia Sebut Strategi Keamanan Trump sebagai Imperialis karena ...

Baca: CIA bantu Rusia gagalkan dugaan serangan ISIS terhadap katedral

Trump menyampaikan kebijakan mengenai strategi keamanan nasional AS dua hari lalu meskipun tidak mencantumkan tudingan lembaga intelejen AS soal intervensi Rusia pada pemilihan Presiden AS 2016. Namun, makalah itu menampilkan pandangan umum para diplomat AS bahwa Rusia mencoba melemahkan berbagai kepentingan AS di domestik dan global.