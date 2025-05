Sadis! Wanita Ini Diperkosa Beberapa Jam Usai melahirkan

TEMPO.CO, New Delhi – Seorang wanita India dikabarkan diperkosa hanya beberapa jam setelah melahirkan saat dirinya berada di ruang perawatan intensif (ICU) di sebuah rumah sakit di dekat New Delhi.



Perempuan berusia 23 tahun itu mengalami trauma karena harus melahirkan melalui operasi cesar dan ia tengah menjalani proses pemulihan di ruang ICU di rumah sakit tersebut saat dirinya mengaku diperkosa.



Tersangka pelaku pemerkosaan tersebut tertangkap kamera CCTV saat ia memasuki rumah sakit swasta bernama Brahm Sjakti Sanjivani di Bahaduragarh, sebuah kota yang terletak di pinggiran New Delhi.



Pada kamera CCTV tersebut terlihat tersangka turun dari mobil dan berjalan menuju ruang ICU di rumah sakit tersebut.



Kejadian tersebut terekam kamera petugas keamanan pada sekitar pukul 3.30 dini hari waktu setempat dan sang tersangka dikabarkan bisa masuk ke ruang ICU setelah mengaku sebagai seorang dokter.



Ia kemudian terlihat berjalan ke sekeliling rumah sakit dan melihat sejumlah pasien. Tapi, tak ada petugas rumah sakit atau perawat yang menanyai pria tersebut mengenai keberadaannya maupun tujuannya di ruang ICU.



Menurut korban, pria yang terlihat di kamera CCTV tersebut memperkosanya di atas ranjang rumah sakit dan meski ia berteriak sekeras-kerasnya, tak seorang pun datang menolongnya.



“Ia keponakan saya dan ia baru saja melahirkan kemarin dan dibawa ke rumah sakit,” kata seorang kerabat korban.



“Saya menemaninya hingga pukul 9.45 malam dan kemudian pergi karena petugas rumah sakit mengatakan tak seorang pun diizinkan menginap di ruang ICU. Tak ada siapa-siapa di ruang itu saat tersangka masuk.



“Semua pasien tertidur. Keponakan saya berteriak, tapi tak ada yang datang, baik perawat maupun dokter.”



