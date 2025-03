Sampai di Mana Kasus-kasus Hukum yang Menentang Kebijakan Donald Trump?

Berikut ini adalah perkembangan terbaru dari kasus-kasus tersebut, seperti dirangkum Reuters.

Hakim Putuskan Mahasiswa Pro-Palestina Tak Bisa Ditahan

Mahasiswa asal Korea Selatan Yunseo Chung, 21 tahun, telah tinggal di AS sejak berusia tujuh tahun, dan menggugat pemerintahan Trump pada Senin untuk mencegah deportasinya. Tim kuasa hukumnya diberitahu bulan ini bahwa status penduduk tetapnya yang sah telah dicabut, menurut catatan pengadilan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York, Reuters melaporkan.