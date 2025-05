TEMPO.CO, Jakarta - Pebisnis wanita asal Indonesia, Silvana Regina Sutanto, tewas dalam kebakaran di Pondok Kodiak, Alaska, Amerika Serikat, Kamis, 26 Mei 2016. Peristiwa itu terjadi saat Silvana berlibur bersama ketiga anaknya, yang selamat dari peristiwa tersebut, meski mengalami luka bakar.



Menurut laporan The Straits Times, kebakaran terjadi pada pukul 04.00 dinihari waktu setempat. Tim penyelamat gagal datang tepat waktu karena jarak pandang yang terbatas pada saat kejadian. Namun setidaknya seorang polisi margasatwa, dua polisi negara bagian, dan seorang wakil tim pemadam kebakaran dikirim lewat kapal patroli untuk memadamkan api.



Api berhasil dipadamkan pada pukul 10.45 waktu setempat. Adapun pihak kepolisian masih menginvestigasi penyebab kebakaran tersebut.



Silvana merupakan pemilik status permanent resident Singapura dan memiliki hunian di sana. The Straits Times yang datang ke kediamannya di Belmont Road, 6 Juni lalu, bertemu dengan dua pembantu rumah tangga Silvana. Salah satunya, bernama Ata, menyebut Silvana “majikan yang baik”.



Salah seorang teman dari keluarga Silvana, Ranjan Ramchandani, mengatakan, "Kami sebenarnya baru-baru ini membicarakan rencana bepergian ke India, Etiopia, dan Alaska untuk memotret beberapa daerah tapi semuanya sudah terlambat," kata Ranjan.



Ranjan menggambarkan Silvana sebagai orang yang selalu tersenyum dan bersemangat melihat alam. Silvana merupakan direktur utama di lima perusahaan investasi dan kesehatan di Singapura di antaranya United Wealth Industries, The Inspiration Shop, dan Universal Wellbeing.



EGI ADYATAMA | THE STRAITS TIMES