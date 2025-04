Sebuah Kebakaran Besar Terjadi di Mumbai India, 12 Tewas

TEMPO.CO, Mumbai - Sebanyak 12 orang tewas dan tiga lain kritis dalam kebakaran yang terjadi di sebuah gedung bertingkat di distrik keuangan Mumbai, ibu kota Negara Bagian Maharashtra, India.



Mayoritas korban adalah perempuan. Mereka sedang menghadiri acara ulang tahun. Tuan rumah yang berusia 28 tahun ikut meninggal dalam peristiwa tersebut.



Pemadam kebakaran mendapat panggilan telepon yang memberitahukan ada kebakaran di kawasan Kamala Mills di Mumbai sekitar pukul satu malam pada Jumat, 29 Desember 2017.



"Kamala Mills merupakan kawasan industri yang banyak terdapat restoran dan kantor-kantor komersial," bunyi laporan Reuters, Jumat, 29 Desember 2017.



Kebakaran terjadi di roof top atau atap gedung tempat pesta ulang tahun berlangsung. Menurut Reuters yang mengutip media lokal, dalam waktu sekitar setengah jam, api menghanguskan seluruh bangunan.



Sejumlah media lokal juga menggunakan kawasan ini sebagai lokasi kantornya, seperti Bennet Coleman, Co's Times, dan ET Now.



Secara terpisah, sebuah kebakaran besar juga terjadi di Kota New York di kawasan apartemen Bronx pada Kamis, 28 Desember 2017, meskipun tidak sebesar di India. Menurut Reuters, sekitar 15 orang warga terluka dalam kebakaran ini dengan sejumlah orang dikabarkan tewas. Menurut media Independent, ada enam korban tewas dalam peristiwa ini. Ada sekitar 160 pemadam kebakaran yang diturunkan untuk memadamkan kebakaran apartemen tersebut.



