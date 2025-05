Selai Jangkrik dan Cacing Dijual di Supermarket

TEMPO.CO, Jakarta - Grub, toko serangga di London, Inggris, menjual serangga dalam kemasan untuk dikonsumsi. Yang didistribusikan adalah jangkrik, cacing, belalang. Mereka bahkan menjual selai kacang-jangkrik.



Pemilik Grub, Shami Radia dan Neil Whippey, menyuplai produk mereka ini ke Planet Organic, supermarket bahan organik terbesar di Inggris. Dilansir The Dailymail, Planet Organic merupakan supermarket pertama yang menyediakan stok serangga yang layak masak dan konsumsi.



"Ini merupakan berita besar untuk kami yang berkiprah di dunia serangga," kata Radia.



Pria ini mengakui ia sendiri selalu mengonsumsi serangga, dan membuat berbagai masakan dengan bahan tersebut. Serangga-serangga yang dijualnya memiliki rasa yang tak kalah dengan bahan makanan pada umumnya. Bahkan, serangga dapat menjadi bahan pengganti untuk daging konsumsi umum seperti sapi dan ayam.



"Serangga ini lezat, bernutrisi, dan mudah dikembangbiakkan. Mengapa tak menyukainya?" kata Radia.



Grub pun menyediakan resep-resep masakan yang dapat diolah dari serangga-serangga ini, seperti Grub's Coconut and Cricket Rice Cakes with Chilli and Garlic Dip.



Masakan serangga saat ini tengah menjadi tren di Britania Raya, di mana restoran-restoran mulai banyak yang memasukkannya sebagai menu utama.



THE DAILYMAIL | URSULA FLORENE SONIA