TEMPO.CO, New York - Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump, mengisi seperempat anggota tim transisinya dengan keluarga dan kerabat dekat. Tim transisi itu akan membantu Donald Trump untuk memilih anggota kabinet barunya.



Empat dari 16 anggota tim komite itu terdiri atas tiga anaknya, Ivanka, Eric, dan Donald Junior; serta menantunya, Jared Kushner. Sebagai ketua tim transisi, Trump menunjuk Mike Pence.



Ivanka Trump, 35 tahun, adalah seorang ibu tiga anak. Selama masa kampanye, Ivanka bertugas sebagai juru bicara saat rapat umum. Ia juga berjasa memperkenalkan ayahnya sebagai calon presiden dari Partai Republik. Sedangkan Eric Trump adalah Wakil Presiden Eksekutif pembangunan dan akuisisi di organisasi Trump.



Eric mendirikan Eric Trump Foundation, yang mencari uang untuk rumah sakit penelitian anak-anak. Selain itu, Eric mengawasi 18 lapangan golf milik ayahnya. Donald Trump Junior juga merupakan wakil presiden eksekutif di organisasi Trump.



Eric, anak sulung Trump yang berusia 38 tahun, juga menjadi penasihat tamu di The Apprentice. Adapun Kushner, 35 tahun, adalah lulusan Harvard. Ia menikahi Ivanka pada 2009 dan dipandang sebagai arsitek kampanye media sosial Donald Trump.



Masuknya Pence sebagai kepala tim transisi membuat Trump menjadi presiden pertama setelah Jimmy Carter, yang menggunakan wakilnya untuk menjalankan tim transisinya. "Bersama-sama, kita akan memulai tugas mendesak untuk membangun kembali bangsa ini, khususnya pekerjaan, keamanan, dan kesempatan," kata Trump.



Adapun tim transisi bertanggung jawab membantu Trump menentukan para anggota kabinet, sejumlah posisi kunci, serta seribu jabatan lain yang berada dalam koordinasi pemerintahan Donald Trump.



Keputusan Donlad Trump mengajak anak-anaknya menjadi anggota tim transisi menimbulkan pertanyaan. Sebab, Trump sebelumnya mengatakan anak-anaknya tidak akan mengikuti dia ke Gedung Putih.



MAYA AYU PUSPITASARI | THE INDEPENDENT