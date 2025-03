Serangan AS ke Yaman Tewaskan 53 Orang, Houthi Bersumpah Membalas

Juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan sebelumnya pada hari Minggu bahwa kelompok itu menargetkan kapal induk AS USS Harry S Truman. Houthi juga menargetkan kapal perang AS dengan 18 rudal balistik dan rudal jelajah serta sebuah pesawat nirawak, menurut laporan TV pemerintah Al Masirah. AS belum menanggapi klaim Houthi tersebut. Saree menambahkan bahwa AS telah melancarkan lebih dari 47 serangan di berbagai wilayah di Yaman.