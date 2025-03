Serangan Israel di Rumah Sakit Nasser Gaza Tewaskan 5 Pasien, termasuk Pejabat Hamas

Negara-negara Teluk Minta AS Hentikan Israel Serang Iran, Ini Alasannya

Hamas menuduh Israel melanggar ketentuan perjanjian gencatan senjata Januari. Kendati demikian, mereka masih bersedia untuk menegosiasikan gencatan senjata dan sedang mempelajari proposal dari utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio berbicara dengan Netanyahu untuk "menekankan dukungan AS untuk Israel," kata juru bicara Departemen Luar Negeri. Mereka membahas operasi militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza, upaya untuk membawa pulang sandera dan serangan AS terhadap militan Houthi yang didukung Iran di Yaman, tambah juru bicara itu.