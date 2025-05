Serangan Militer ke Suriah, Target Rusia Posisi ISIS

TEMPO.CO, Moskow - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov membantah berbagai tudingan yang menyebutkan bahwa serangan udara Moskow di Suriah ditujukan terhadap berbagai target, bukan sekedar untuk Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan menimbulkan korban sipil.



"Berbagai rumor yang beredar mengatakan bahwa target serangan udara Rusia tidak hanya posisi-posisi ISIS adalah tidak benar. Semua rumor itu tidak ditemukan di lapangan," kata Lavrov kepada wartawan usai bertemu dengan rekannya dari Amerika Serikat, John Kerry, di New York, Kamis, 1 Oktober 2015. "Saya juga tidak memiliki data mengenai korban sipil," ujarnya.



Sementara itu, seorang diplomat Saudi Arabi meminta Rusia mengakhiri aksi militernya di Suriah. Berbicara di depan peserta Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Rabu, 30 September 2015, Abdallah Al-Mouallimi, mengatakan bahwa kelompok ISIS tidak berada di kawasan yang diserang jet tempur Rusia.



"Utusan negara kami menunjukkan keprihatinan yang mendalam atas operasi militer Rusia di Homs dan Hama hari ini. Militan ISIS tidak berada di kedua lokasi yang dibombardir jet tempur Rusia. Serangan ini menimbulkan korban jiwa tak berdosa. Kami meminta serangan tersebut segera diakhiri," ucap Mouallimi.



Amerika Serikat, Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan kelompok oposisi Suriah menaruh perhatian kuat terhadap serangan udara Rusia pada Rabu, 30 September 2015. Serangan udara itu juga menyasar kelompok pemberontak dukungan Barat.



Presiden Rusia Vladimir Putin dalam keterangannya kepada pers, Rabu, 30 September 2015, mengatakan bahwa operasi yang dilancarkan Rusia adalah serangan pencegahan terhadap ISIS. "Sasaran serangan jet tempur Rusia menghancurkan delapan posisi ISIS," ucap Kementerian Pertahanan Rusia.



Menteri Luar Negeri AS John Kerry menerangkan Rusia dan AS akan mengadakan pembicaraan masalah aksi militer. "Sesegera mungkin, kemungkinan besok," ucapnya usai mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di New York, Rabu, 30 September 2015.



AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN