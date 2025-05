TEMPO.CO, Kyodo - Anda mungkin salah satu penggemar serial manga One Piece yang pernah ditayangkan di dua stasiun televisi nasional, RCTI dan Global TV. Serial komiknya yang di Indonesia diterbitkan Alex Media Komputindo juga banyak penggemarnya.



Memang manga karya Eiichiro Oda ini sangat fenomenal. Serial manga yang menceritakan tentang petualangan kelompok bajak laut Topi Jerami yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy ini sudah berkali-kali dinobatkan sebagai manga terlaris.



Kali ini One Piece mencetak prestasi yang luar biasa dan diimpikan banyak orang. Serial ini masuk dalam daftar penerima Guinness World Record. One Piece memecahkan rekor sebagai jumlah komik terbanyak yang diterbitkan oleh satu pengarang.



Tahun lalu, Shueisha Inc, penerbit serial One Piece, sudah mencetak lebih dari 320 juta kopi di seluruh dunia. Komik One Piece pertama kali dimuat di majalah mingguan Shonen Jump pada 1997.



Pada acara pengumuman penobatan One Piece sebagai penerima Guiness World Record, Senin, 15 Juni 2015, Pemimpin Redaksi Shonen Jump Yoshihisa Heishi memberikan apresiasi kepada Eichiro Oda sebagai penulis karya fenomenal One Piece. "Saya merasa senang kini One Piece menjadi sangat termasyur di seluruh dunia," kata Heishi seperti dilansir dari Japan Today.



Dalam sambutannya Oda berharap bisa terus menulis serial One Piece. "Terima kasih atas penghargaan Guinness World Record. Mulai saat ini aku akan terus berkarya agar tak membuat malu rekor ini," katanya.



SETIAWAN ADIWIJAYA