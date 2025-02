Setelah Tiga Tahun, Bagaimana Perkembangan Perang Rusia Ukraina?

“Ukraina, khususnya, adalah ‘elemen penting’ dari ambisi ini,” kata Bradley Bowman, direktur senior Center on Military and Political Power di Foundation for Defense of Democracies, sebuah lembaga penelitian nonpartisan yang berfokus pada keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Ia menambahkan Putin memiliki sejarah menginvasi dan menduduki negara-negara yang mendekati keanggotaan NATO.