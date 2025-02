Siapa C.Q. Brown, Jenderal Tertinggi AS yang Dipecat Presiden Donald Trump?

Selain gelar sarjana di bidang teknik sipil dari Texas Tech University, Jenderal Brown juga memiliki gelar master di bidang ilmu penerbangan dari Embry-Riddle Aeronautical University. Dia adalah lulusan Sekolah Senjata Tempur Angkatan Udara AS, lulusan terbaik dari Sekolah Staf dan Komando Udara, lulusan Air Command and Staff College, lulusan Air War College, dan pernah menjabat sebagai National Defense Fellow di Institute for Defense Analyses.

"Apakah karena warna kulitnya? Atau karena keahliannya? Kita tidak akan pernah tahu, tetapi selalu ragu – yang pada dasarnya tampak tidak adil bagi CQ. Tapi karena dia telah menjadikan kartu ras sebagai salah satu kartu panggil terbesarnya, itu tidak terlalu penting," Hegseth menulis dalam bukunya yang terbit pada 2024, "The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free."