Siaran Langsung Piala Eropa Malam Ini: Portugal vs Islandia

TEMPO.CO, Jakarta - Dua pertandingan Piala Eropa 2016 akan berlangsung pada Selasa malam serta Rabu dinihari. Salah satunya melibatkan Cristiano Ronaldo bersama Portugal. Mereka akan menghadapi Islandia.



Berikut ini jadwal lengkapnya.



Austria vs Hongaria, Selasa, pukul 23.00 WIB, siaran langsung RCTI.

Portugal vs Islandia, Rabu, pukul 02.00 WIB, siaran langsung RCTI.



Selain Piala Eropa, pada Rabu pagi ada pertandingan Copa America.

Ini jadwalnya.



Cile vs Panama, Rabu, pukul 07.00 WIB, siaran langsung Kompas TV.

Argentina vs Bolivia, Rabu, pukul 09.00 WIB, siaran langsung Kompas TV.



