Soal Papua, Fadli Zon Mau Bertemu Ketua Partai Buruh Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Tim Pengawas Otonomi Khusus Papua, Fadli Zon, berencana bertemu dengan Ketua Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn. Pertemuan itu dilakukan untuk menyampaikan surat protes soal dukungan Corbyn terhadap perjuangan kemerdekaan Papua Barat.



"Saya akan kirim surat untuk menjelaskan Papua, karena Jeremy tak tahu informasi," ujar Fadli saat dihubungi, Rabu, 11 Mei 2016.



Namun, Fadli berujar, dia belum mengatur pertemuan itu secara resmi. "Saya berencana ketemu Jeremy jika ada di London, tapi tentatif," katanya.



Fadli mengatakan dia kenal dan beberapa kali bertemu dengan Corbyn ketika menempuh studi di London School of Economics (LSE) pada 2002-2003. "Waktu itu aktif dalam Stop the War Coalition."



Kunjungan Fadli ke London juga dalam rangka menghadiri acara Anti-Corruption Summit London 2016. Dia menjadi salah satu perwakilan Indonesia dalam Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC). Fadli dijadwalkan menjadi pembicara dalam acara tersebut pada 12 Mei 2016.



GHOIDA RAHMAH