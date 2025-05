Solidaritas Artis Hollywood untuk Charlie Hebdo

TEMPO.CO, Washington - Para pesohor Hollywod menunjukkan solidaritas mereka atas penyerangan mematikan terhadap awak majalah berita satir Prancis, Charlie Hebdo, Rabu, 7 Januari 2015. Mereka ramai-ramai mengekspos kekejaman para penyerang sekaligus dukungan mereka melalui media online.



Adapun asosiasi produsen film AS, Motion Picture Association of America (MPAA), mengaitkan langsung pembantaian massal di Paris yang menewaskan 12 orang itu dengan ancaman terhadap studio film Sony Picture Hollywood atas penayangan film layar lebar The Interview.



"Kami terkejut dan sedih atas penyerangan kelompok teroris terhadap Charlie Hebdo yang terjadi pada Rabu, 7 Januari 2015," kata Ketua MPAA Chris Dood dalam sebuah pernyataan. Dia menambahkan, "Industri kami telah berpengalaman langsung dalam menghadapi para pengecut yang menghancurkan kebebasan berbicara. Kami menawarkan dukungan kepada para korban dan keluarga mereka, serta warga Prancis."



Sementara itu, The Screen Actors Guild menyebut serangan mematikan di Paris yang dilakukan oleh para pria bersenjata dan bertopeng itu sebagai tindakan biadab kaum teroris. "Para jurnalis tahu pekerjaannya membawa risiko, tetapi pembunuhan ini perbuatan kurang ajar dan sangat mengejutkan. Para wartawan itu tidak beroperasi di zona tempur di luar negeri, melainkan sedang bekerja di kantor mereka sendiri, di sebuah negara demokratis."



Bintang-bintang Hollywod menulis keprihatinan mereka dalam akun Twitter dan situs jejaring sosial lain dalam bahasa Prancis. "Jelaslah bahwa kejadian ini sangat mengerikan, tragis, dan menyedihkan," tulis aktris yang juga pelawak Tina Fey sebagaimana dikutip oleh jurnal Variety.



AL ARABIYA | CHOIRUL



