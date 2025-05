Sutradara Film The Act of Killing Takut ke Indonesia

TEMPO.CO, New York - Sutradara film The Act of Killing atau Jagal (2012) dan The Look of Silence atau Senyap (2014), Joshua Oppenheimer, mengaku takut kembali ke Indonesia. Oppenheimer membuat film yang menggambarkan pembantaian massal orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia pada 1965.



Dalam wawancara dengan surat kabar Amerika Serikat, The New York Times, yang dipublikasikan pada Jumat, 10 Juli 2015, Oppenheimer menyatakan mungkin bisa masuk ke Indonesia dengan mudah tapi tak yakin bisa keluar dengan selamat.



"Saya mungkin bisa masuk ke Indonesia tanpa insiden. Tapi saya tidak yakin bisa keluar," kata Oppenheimer menjawab pertanyaan apakah dia akan ke Indonesia. Oppenheimer tidak pernah menjejakkan kaki di Indonesia sejak film-filmnya rampung dan dirilis.



Film Senyap, kelanjutan Jagal, menimbulkan kontroversi lantaran dilarang tayang di Indonesia.



NEW YORK TIMES | NATALIA SANTI