Tak Minat Jadi Presiden, Michelle Obama Membuat Album

TEMPO.CO, Jakarta - Michelle Obama, istri Presiden Amerika Serikat Barack Obama, tak berniat maju jadi Presiden. Ia mengaku sudah memiliki segudang rencana untuk menggerakkan perubahan di masyarakat setelah meninggalkan Gedung Putih pada Januari mendatang.



“Banyak cara untuk mempengaruhi dunia. Kamu tidak harus menjadi Presiden Amerika Serikat untuk melakukan hal-hal yang hebat dan menakjubkan,” kata Michelle dalam diskusi panel untuk memberdayakan wanita di sebuah festival SXSW, seperti dilansir dari Reuters, Jumat, 18 Maret 2016.



Salah satu cara Michelle mempengaruhi masyarakat adalah meluncurkan sebuah lagu bersama Kelly Clarkson, Janelle Monae, and Lea Michele. Lagu berjudul This is for My Girls itu diluncurkan untuk membantu program pendidikan global bagi anak perempuan. Penyanyi Kelly Rowland, rapper Missy Elliott, dan bintang Disney Channel, Zendaya, juga terlibat dalam lagu tersebut.



Michelle meluncurkan program Let Girls Learn pada Maret 2015. Dalam diskusi panel yang ia hadiri, Michelle mengatakan sebanyak 62 juta anak perempuan usia sekolah di seluruh dunia tidak mengenyam pendidikan. Kebanyakan dari mereka dilarang menerima pendidikan dan aspirasi mereka tidak diterima oleh pria dewasa.



Michelle mengatakan menjadi istri presiden membuatnya berkuasa. Ia tak ingin menyia-nyiakan hal tersebut. Michelle, yang juga seorang pengacara, mengatakan akan bekerja di jalan keadilan dan terus dekat dengan masyarakat setelah meninggalkan Gedung Putih.



“Banyak sekali yang bisa saya lakukan di luar Gedung Putih. Terkadang, lebih banyak hal yang bisa dilakukan di luar Gedung Putih tanpa paksaan,” ujarnya.

REUTERS | VINDRY FLORENTIN