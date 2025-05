TEMPO.CO, Texas - Seorang pelajar perempuan sekolah tinggi Amerika Serikat mendapat hadiah sebuah mobil berkat jerih payahnya untuk tidak pernah bolos sekolah selama empat tahun berturut-turut.



Portal MSN melaporkan, mobil Toyota baru jenis Scion itu dianugerahkan kepada Stormy Brewer setelah dia terpilih sebagai pemenang utama dalam program “It Pays to Stay in School” yang diselenggarakan sebuah diler mobil lokal di Texas.



Pengumuman kemenangan Brewer dibuat pada upacara yang diadakan di College Station Hilton, Minggu lalu dan dia sebenarnya senang karena berhasil memenangkan hadiah tersebut. "Anda tahu, anak-anak ini berada di sini malam ini bukan karena menghadiri acara perpisahan atau menjadi kapten tim sepak bola. Mereka di sini karena membuat komitmen dan mereka memenuhinya,” kata pemilik perusahaan Atkinson Toyota, Paul Atkinson.



Brewer menyisihkan 1.200 siswa yang ikut dalam tantangan “It Pays to Stay in School”. Dia terpilih bersama 240 peserta. Dari jumlah itu, seorang pemenang hadiah utama dipilih.



Sebanyak 55 siswa lagi menerima beasiswa masing-masing senilai US$ 1.000 (Rp 13 juta). Sementara itu, Brewer berencana melanjutkan studi di Universitas Texas A & M dan membawa mobil baru itu ke kampus.



CBS | MSN | YON DEMA