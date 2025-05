Tak Sengaja, Anak Ini Rusak Lukisan Senilai Rp 21 Miliar

TEMPO.CO, Taiwan - Seorang anak secara tidak sengaja merusak lukisan berharga US $ 1,5 juta atau sekitar Rp 21 miliar dalam sebuah pameran yang berlangsung di Taiwan.



Insiden yang terekam melalui kamera pengintai (CCTV) itu menunjukkan anak berusia 12 tahun tersebut tidak dapat menyeimbangkan tubuhnya ketika sedang berjalan melalui lukisan minyak abad ke-17 tersebut.



Lukisan karya seniman Italia, Paola Porpora, yang bertajuk Flowers tertekan tangan sang anak hingga berlubang.



Kurator Andrea Rossi, yang bertanggung jawab atas pameran tersebut, mengatakan awalnya agak terkejut dengan insiden tersebut, tapi dia tidak menyalahkan anak itu. Bahkan keluarganya juga tidak perlu membayar ganti rugi kerusakan.



Sebaliknya, penyelenggara akan meminta perusahaan asuransi menutup biaya untuk memperbaiki lukisan tersebut. Andrea kini telah memperbaiki kerusakan sebelum mengirim kembali lukisan tersebut ke Italia.



Mengutip laporan Reuters pada 25 Agustus 2015, lukisan tersebut telah diperbaiki dan langsung kembali dipamerkan.



Lukisan tersebut dipamerkan di “The Face of Leonardo, Images of a Genius” Leonardo da Vinci di Huashan 1914 Creative Park pada Minggu, 23 Agustus 2015, saat insiden itu terjadi.



REUTERS | YON DEMA