Tampil Buruk di Debat Capres, Donald Trump Salahkan Mikrofon

TEMPO.CO, New York - Donald Trump, kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, menyalahkan mikrofon yang diklaim rusak sebagai penyebab penampilan buruknya dalam debat pertama calon Presiden AS.



Bahkan Trump mempertanyakan apakah mikrofon rusak yang diberikan kepadanya merupakan tindakan kesengajaan.



"Saya bertanya-tanya, apakah ini disengaja? Mikrofon saya tidak bekerja dengan baik selama di ruangan," kata Trump kepada para wartawan, seperti dikutip dari CNN, Selasa, 27 September 2016.



Namun ini bukan pertama kalinya Trump menyalahkan mikrofon yang rusak. Saat kampanye di Florida Januari lalu, Trump beberapa kali mengeluhkan mikrofonnya. "Mikrofon tolol," kata Trump kesal.



Dalam debat pertama yang diadakan pada Senin, 26 September 2016, di Universitas Hofstra, New York, Donald Trump berdebat melawan pesaingnya, Hillary Clinton, kandidat Presiden AS dari Partai Demokrat.



Debat memanas hingga akhir dengan mempersoalkan sejumlah isu dari masalah ekonomi, rasisme, terorisme, hingga masalah pertahanan.



Clinton mengkritik Trump dengan menyebutnya sebagai rasis, seksis, dan pengemplang pajak. Sedangkan Trump menuding kinerja Clinton buruk saat menjabat menteri luar negeri. Clinton juga dituding sebagai penyebab munculnya kelompok ekstremis ISIS.

CNN | ALJAZEERA | MARIA RITA

