Tarif Impor Amerika Naik. Mengenal Apa Itu Perang Dagang

TEMPO.CO , Jakarta - Perekonomian dunia kembali gempar usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan kebijakan baru mengenai tarif perdagangan timbal balik (reciprocal tariff) alias tarif impor AS . Pengumuman pada Rabu, 2 April 2025 itu yang ditujukan untuk negara-negara yang menjadi mitra dagang negeri itu. Kebijakan yang berlaku mulai 9 April 2025 waktu setempat tersebut menuai respon tajam dari berbagai negara yang terkena dampaknya. Salah satunya adalah Cina yang dikenakan biaya tambahan sebesar 34 persen. Kondisi ini pun meningkatkan perang dagang yang terjadi antara kedua negara tersebut. Lantas apa perang dagang itu?

Merujuk pada laporan The Verge, sebagai bentuk langkah-langkah balasan terhadap AS, Cina mengumumkan pengenaan tarif yang sama atas barang-barang AS yang dikirim ke Cina daratan.



Lebih jauh lagi, Beijing juga melarang 11 perusahaan AS untuk beroperasi di negaranya, menambahkan 16 perusahaan lainnya ke dalam daftar pengawasan ekspor, memberlakukan pembatasan baru terhadap ekspor mineral tanah jarang (rare earth), mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta memulai penyelidikan terhadap impor peralatan medis asal Amerika.