Tarif Impor AS Meroket: Ragam Respons Ekonom dan Pengamat

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor AS pada 2 April 2025 di Rose Garden Gedung Putih, Amerika Serikat.

Wijayanto Samirin mengkritisi kebijakan reciprocal tariff sebagai upaya AS untuk memperbaiki kondisi fiskalnya yang berpotensi berdampak negatif bagi negara lain. Ia memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi global, memaksa lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD untuk meninjau ulang proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Menurutnya, kebijakan ini juga akan memicu pergerakan investor yang cenderung memindahkan aset mereka ke instrumen yang lebih aman seperti emas dan surat utang negara.

Kebijakan itu akan memberlakukan tarif minimum 10% untuk semua produk impor ke AS dari berbagai negara termasuk Indonesia, dengan tarif khusus yang lebih tinggi untuk beberapa negara tertentu sebagai bagian dari kebijakan resiprokal ini. Beberapa ekonom dan pengamat Indonesia memberikan komentar terkait tarif Trump tersebut.

Wijayanto memprediksi kebijakan ini akan meningkatkan volatilitas pasar saham global dengan tren penurunan, sekaligus mempengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang berbagai negara. Bagi Indonesia, langkah AS ini dinilai akan memperumit pencapaian target pertumbuhan ekonomi 5% tahun 2025. Dalam keterangannya pada Kamis, 3 April 2025, ia menyebutkan IHSG berpotensi terkoreksi, khususnya pada sektor ekspor seperti tekstil, karet, dan elektronik, sementara nilai tukar rupiah menghadapi risiko pelemahan akibat tekanan eksternal yang semakin kuat.

Reaksi Pemimpin Dunia terhadap Tarif Impor AS

Ekonom senior tersebut mengingatkan bahwa kenaikan tarif AS terhadap produk-produk padat karya Indonesia berpotensi memicu gelombang PHK. Di saat bersamaan, pemerintah juga akan menghadapi tantangan lebih besar dalam melakukan refinancing utang sebesar Rp800 triliun dan penerbitan utang baru Rp700 triliun yang direncanakan tahun ini.

Guru Besar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Didin S Damanhuri

Didin S Damanhuri memperingatkan bahwa kebijakan tarif Trump berpotensi memperdalam pelemahan rupiah, dengan proyeksi nilai tukar bisa mencapai Rp17.000 per dolar AS. Pakar ekonomi ini menjelaskan bahwa kebijakan resiprokal AS menciptakan guncangan ekonomi global yang berdampak pada tekanan terhadap nilai tukar berbagai mata uang, termasuk rupiah.