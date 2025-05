Telepon Terlalu Keras, Kondektur Kereta Usir Gubernur Ini

TEMPO.CO , New Jersey:Gubernur New Jersey Chris Christie dilaporkan harus menerima teguran kondektur kereta api karena dianggap membuat keributan.



Seorang juru bicara melaporkan, dikutip dari laman New York Times, 25 Oktober, ia diminta meninggalkan kereta Acela Express dalam perjalanan dari Washington pada Minggu karena berbicara terlalu keras di ponselnya.



Saai itu gubernur Christie, calon presiden AS dari Partai Republik yang tengah berjuang memperoleh dukungan di jajak pendapat, sedang dalam perjalanan kembali dari penampilan di acara "Face the Nation" di CBS.



Masalahnya, sebagaimana dilaporkan situs berita Gawker yang mengutip pernyataan seorang penumpang, gubernur saat itu sedang berada di dalam mobil tenang - ruangan khusus dalam kereta di mana penumpang dilarang menelpon dan melakukan percakapan dengan suara keras - dan dia menelepon dengan suara keras.



Penumpang itu juga mengutip bagaimana gubernur Christie berulang kali mengatakan "ini adalah sangat konyol" dan mengekspresikan kemarahan di petugas yang menegurnya.



Namun pembantu gubernur Christie mengatakan yang terjadi sebenarnya tidak sedramatis seperti apa yang digambarkan situs berita Gawker.



Seorang juru bicara, Samantha Smith, mengatakan gubernur tidak pernah berteriak, seperti yang dikatakan penumpang pada Gawker. Ia menambahkan jika gubernur meninggalkan mobil karena ketidaksengajaan dan atas kemauannya sendiri.



"Dalam kereta yang sangat penuh pagi ini, gubernur sengaja mengambil tempat duduk di dalam mobil tenang yang dikenal sebagai Amtrak," kata Smith sebuah pesan email.



"Setelah melanggar aturan utama mobil tenang, gubernur segera meninggalkan (mobil tenang) menyadari tingkat keseriusan dari kesalahannya dan menikmati sisa waktunya di kereta dari mobil cafe. Permintaan maaf yang tulus untuk semua pelanggan dari mobil tenang yang tersinggung," ujarnya menambahkan permintaan maaf fari gubernur.



Dan seorang penumpang lain mendukung pernyataan Smith. Dia adalah Katie Klabusich, yang dalam catatan biografi Twitternya mengatakan dia adalah pembawa acara Radio Netroots, menulis di situs microblogging bahwa dia saat itu duduk satu meja dengan gubernur Christie dan bahwa pernyataan dari sumber Gawker tidak akurat.



"Apakah dia (gubernur) muncul dalam kemarahan? Tentu, "tulisnya, menggambarkan reaksi gubernur ketika kondektur menegurnya, mengatakan bahwa itu adalah mobil tenang. "Apakah dia berteriak, menyebabkan adegan? Tidak, " tegasnya.

MECHOS DE LAROCHA | NEW YORK TIMES