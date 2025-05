Tempat Persembunyian Nazi Ditemukan di Hutan Argentina

TEMPO.CO, Buenos Aires - Para peneliti di Argentina menemukan tempat yang mereka yakini sebagai persembunyian Nazi ketika kalah dalam Perang Dunia II. Peneliti dari Universitas Buenos Aires itu menemukan koin Nazi dan swastika diukir di dinding tempat tersebut.



Tempat persembunyian penuh semak belukar itu terletak di dalam hutan dekat Kota San Ignacio. Mereka menyebutnya "jalur tikus". Sejumlah pentolan Nazi memang diketahui kabur ke Argentina ketika kalah Perang Dunia II.



Argentina memang sempat berada di bawah pemerintahan simpatisan Nazi, Juan Dominingo Peron. Ia membawa ratusan bahkan ribuan Nazi. "Ketika itu Argentina semacam surga bagi kami," ujar Erich Priebke, seorang Nazi, dalam buku The Real Odessa: Smuggling the Nazis to Peron's Argentina, seperti dikutip Washington Post, Senin, 23 maret 2015.



Menurut ketua peneliti Daniel Schavelzon, ada tiga bangunan di hutan itu yang didirikan Nazi. Schavelzon dan timnya menemukan koin Jerman dari tahun 1938 sampai 1944. Adapula porselen Jerman berukiran "Made in Germany". Paling meyakinkan adalah simbol swastika tergores di dinding.



Satu dari tiga bangunan digunakan untuk rumah, lainnya untuk gudang, dan satu lagi untuk tempat mengawasi. Ia memperkirakan tempat itu dibangun untuk pimpinan Third Reich. "Kami tidak bisa menemukan penjelasan lain kenapa ada orang mendirikan struktur bangunan ini dengan usaha dan biaya besar di tempat yang dulu sangat tidak terjangkau, jauh dari masyarakat, dengan material yang tidak biasa untuk arsitektur di kawasan ini," kata Schavelzon.



Lokasi persembunyian pun hanya 10 menit dari perbatasan Paraguay dengan jalur melarikan diri. "Kelihatannya pada pertengahan PD II Nazi punya proyek rahasia membangun tempat perlindungan pemimpin utama mereka jika kalah. Tempatnya di tengah gurun, gunung, gua, dan tengah hutan seperti ini."



Namun tempat persembunyian itu tidak pernah digunakan. Ribuan Nazi dan fasis Kroasia serta Italia tiba di Argentina dengan restu dari Presiden Juan Perón, yang memimpin pada 1946-1955 dan tahun 1970-an, menurut pengamat Nazi Simon Wiesenthal Center di California.



Pada 1960 Adolf Eichmann, seorang pelaku utama Holocaust, ditangkap di Buenos Aires oleh tim komando Israel dan dibawa untuk diadili di Israel. Ia dieksekusi di Israel. Di antara Nazi senior lainnya yang mengungsi di Argentina adalah Joseph Mengele, Martin Bormann, Walter Kutschmann, Josef Schwammberger, Eduard Roschmann, Wilfred Von Oven dan Alois Brunner.



THE GUARDIAN | WASHINGTON POST | YON DEMA | ATMI PERTIWI