Temuan Baru MH370: Ada So Klin Asal Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Produk pemutih pakaian asal Indonesia, So Klin Pemutih, ditemukan di pantai Saint-Andre, Pulau Reunion, Prancis. Botol perwarna putih dan biru ini ditemukan tak jauh dari lokasi bagian sayap pesawat Malaysia Airlines MH370.



Dalam sejumlah foto yang disebar www.news.sky.com, botol pemutih berukuran 500 mililiter ini bertuliskan instruksi berbahasa Indonesia lengkap dengan registrasi dari Departemen Kesehatan RI bernomor PKD 20204800280. Produk tersebut, seperti yang ditulis di kemasannya, dibuat oleh PT Sayap Mas Utama, Jakarta-Indonesia.



Bersamaan dengan So Klin, relawan 3E (Eastern Environment and Economy) yang membersihkan pantai Saint-Andre juga menemukan botol air mineral dari Cina.



Selain itu, ada pula temuan dua botol air mineral dari Malaysia dan satu dari Taiwan, serta sebuah botol obat dari Cina. "Saya selalu berjalan-jalan di pantai ini dan biasanya sampah yang saya temukan berasal dari pulau," kata warga setempat penemu botol, Philippe Creissen, Senin, 3 Agustus 2015. "Tapi akhir-akhir ini banyak sampah dengan kemasan luar." (Baca: Kisah Penemu MH370: Menyesal Sudah Membakar Puing)



Sebagian pecahan pesawat MH370 diyakini berakhir di Pulau Reunion yang terletak di Samudra Hindia.



Perdana Menteri Malaysia Najib Razak meyakini salah satu bagian pesawat yang ditemukan, yaitu flaperon, adalah milik Boeing 777--model pesawat yang sama seperti MH370. Pesawat nahas itu hilang sejak Maret 2014 bersama 239 penumpangnya.



INDRI MAULIDAR | SKY.NEWS.COM | MIRROR.CO.UK | EXPRESS.CO.UK