TEMPO.CO, Wina - Tim perunding Amerika Serikat dan Iran di Wina, Selasa 30 Juni 2015, setuju untuk memperpanjang tenggat waktu perundingan nuklir Iran sampai 7 Juli. Awalnya tenggat perundingan adalah hari ini, Selasa malam.



Pembicaraan hingga 7 Juli "untuk memungkinkan lebih banyak waktu untuk negosiasi mencapai solusi jangka panjang ... pada masalah nuklir Iran," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Marie Harf, seperti dilansir Associated Press.



Beberapa jam sebelumnya, Menteri Luar Negeri John Kerry bertemu Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif, yang kembali dari konsultasi di Teheran. Kerry hanya mengungkapkan beberapa kata tentang pertemuan tersebut: "Percakapan kami baik."



Zarif mengatakan kepada wartawan, seperti dikutip Tasnim News Agency Iran, bahwa ia memiliki mandat untuk menandatangani kesepakatan yang bisa diterima dua belah pihak. "Para pejabat Iran semua telah mencatat bahwa kami siap untuk negosiasi rasional dan logis, dengan prinsip memberi dan menerima," katanya.



Menanggapi kekhawatiran para pejabat Barat bahwa Iran akan mundur dari perjanjian kerangka kerja yang dicapai di Lausanne, Swiss, pada 2 April, Zarif mengatakan, "solusi akan mungkin" berdasarkan kesepakatan itu.



Juru bicara Gedung Putih Josh Earnest, Senin 29 Juni 2015 mengatakan, Presiden AS Barack Obama telah memberikan pernyataan sangat jelas bahwa jika "Iran menolak untuk menyetujui ... untuk kesepakatan akhir yang konsisten dengan kerangka yang dicapai pada bulan April, maka tidak akan ada kesepakatan."



USA TODAY | ABDUL MANAN