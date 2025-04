Terkena Sanksi Baru DK PBB, Harga Minyak di Korea Utara Melonjak

TEMPO.CO, Jakarta - Harga bensin dan solar melonjak tajam di Korea Utara setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa menerapkan sanksi baru. Sanksi ini berupa pembatasan pasokan bahan bakar minyak kepada Korea Utara karena melakukan uji coba nuklir keenam tanggal 3 September lalu. Kenaikan harga ini diketahui berdasarkan analisis data pasar oleh media Reuters hari ini., Senin, 18 September 2017.

Harga bensin di Ibu Kota Pyongyang, kota Sinuiju dan Hyesan melonjak dari US$ 1,73 (Rp22,800) per kg menjadi US$2.51 (Rp33,000) per kg sejak tanggal 13 September. Harga solar juga naik 61,5 % dari US$1,3 (Rp17,100) per kg menjadi US$2,1 (Rp27,600) per kg.

Lee Sang-yong, pengawas data pasar di Korea Utara, mengatakan faktor tebesar yang mempengaruhi kenaikan harga bensin dan solar adalah pembatasan pasokan bahan bakar. Pemerintah Korea Utara melakukan penimbunan yang menyebabkan berkurangnya jumlah bahan bakar yang beredar di pasar.

“Pemerintah Korea Utara sepertinya memiliki kebijakan untuk mengurangi jumlah bahan bakar yang beredar di pasar setelah uji coba nuklir. Mereka berpikir saksi Dewan Keamanan PBB akan mempengaruhi persediaan mereka,” ungkap Lee Sang-yong.

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan pada Minggu lalu, Dewan Keamanan telah kehabisan pilihan dalam menyikapi program pengembangan Nuklir yang dilakukan Korea Utara.

Washington kemungkinan harus melimpahkan masalah ini kepada Kementerian Pertahanan. Korea Utara kembali meluncurkan rudal yang melewati Pulau Hokkaida Jepang dan mendarat di Samudera Pasifik timur pada Jumat pekan lalu. Ini dilakukan sebagai bentuk protes rezim Korea Utara terhadap kebijakan Dewan Keamanan yang baru.

Korea Utara mendapat sebagian besar pasokan bahan bakar dari Cina dan Rusia. Pemerintah Amerika Serikat dan Korea Selatan menyatakan Korea Utara mengimpor 4.5 juta barrel minyak bumi setiap tahun.

KISTIN SEPTIYANI