Teror Truk di New York, 8 Orang Tewas

TEMPO.CO , Jakarta - Sedikitnya delapan orang tewas dan 11 lainnya luka-luka setelah seorang pengemudi truk menabrakkan kendaraannya ke para pengendara sepeda dan pejalan kaki di New York City, Amerika Serikat , sebelum dia ditembak mati oleh polisi.

"Insiden pada Selasa petang itu adalah tindakan teror yang dilakukan oleh pengecut terhadap orang-orang tak berdosa," kata Bill de Blasio, Wali Kota New York City, dalam acara jumpa pers.