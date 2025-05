Terpidana Narkoba Ini Baik Hati dan Berjiwa Sosial

TEMPO.CO, Tokyo - Seorang pria Jepang yang sedang diadili di Indonesia untuk kasus penyelundupan narkoba diancam hukuman mati jika terbukti bersalah. Pria yang bernama Masaru Kawada, 73 tahun, itu punya keinginan mulia.



Jika dieksekusi, Kawada berencana menyumbangkan organ tubuhnya untuk orang Indonesia yang membutuhkan. Kawada, dari Prefektur Aichi, ditangkap di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat, pada 22 November 2014. Saat itu petugas Bea-Cukai menemukan 2,35 kilogram sabu dalam tasnya.



Dalam surat wasiat yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan Jepang, Kawada mengatakan, "Jika saya dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dan saya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atau bahkan lebih, saya pasti tidak akan dapat kembali ke Jepang, dan kemungkinan besar saya akan mati di Indonesia."



Seperti dilansir The Japan Times pada Selasa, 14 April 2015, Kawada mengatakan kepada Pengadilan di Pariaman, dia tidak tahu telah membawa sabu saat ditangkap di Bandara Minangkabau. "Saya terkejut ketika saya tiba di Padang dan ditangkap," ucapnya.



Dakwaan itu menyebutkan seorang pria yang diidentifikasi sebagai Edward Mark disebut Kawada datang ke rumahnya di Jepang pada November lalu dan memintanya melakukan perjalanan ke Makau. Mark membayar untuk tiket pesawat dan akomodasi di Hong Kong dan memberinya US$ 500 sebagai biaya perjalanan.



Kepada Kyodo News dalam sebuah wawancara pekan lalu, Kawada menuturkan seorang wanita Cina yang ditemuinya di Makau memintanya membawa tas dan menyerahkannya kepada seorang teman di Padang. Obat-obatan itu kemudian ditemukan di dalam tas itu.



Selama sidang, Kawada mengatakan telah memeriksa tas dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dia baru menyadari telah membawa methamphetamine setelah petugas Bea-Cukai di Padang menangkapnya dan menyita barang itu. Dia terbang ke Padang dari Makau via Kuala Lumpur.



Sidang Kawada itu ditunda sampai 28 April 2015 untuk mendengar tuntutan jaksa. Dia akan menghadapi hukuman mati jika terbukti bersalah.



THE JAPAN TIMES | YON DEMA