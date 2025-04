Timbang-timbang Donald Trump Akan Larang Pemakaian DeepSeek di AS

TEMPO.CO, Jakarta - Ketegangan hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Cina kian panas dalam beberapa waktu terakhir, yang memengaruhi berbagai sektor mulai dari perdagangan hingga teknologi. Terbaru, Presiden AS Donald Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan pelarangan penggunaan DeepSeek, platform kecerdasan buatan (AI) asal China yang menjadi pesaing ChatGPT, di wilayah AS. Apa yang melatarbelakangi langkah ini?