TNI AL dan Australia Latihan Multinasional Komodo 2025 di Bali

Sebelumnya menjelang Latihan Komodo 25, Laksamana Madya Hammond dan Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Mohammad Ali, menandatangani Memorandum of Understanding on Submarine Abandonment, Escape and Rescue. Hammond mengatakan Nota Kesepahaman ini diharapkan bisa mendorong kerja sama yang lebih erat dalam isu penting kedua Angkatan Laut dan merupakan cerminan komitmen bersama kedua negara terhadap keamanan dan keselamatan maritim.